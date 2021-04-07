Игрок «Аталанты» Пессина заразился коронавирусом

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина заболел коронавирусом. Он сдал положительный тест 6 апреля. Пессина не имеет симптомов и помещен на карантин, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 23-летний Пессина провел за «Аталанту» 32 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 2 передачи.