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Игрок «Аталанты» Пессина заразился коронавирусом

Sport24иещё 3
3 часа назад
Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина заболел коронавирусом. Он сдал положительный тест 6 апреля. Пессина не имеет симптомов и помещен на карантин, сообщает пресс-служба клуба.
Игрок «Аталанты» Пессина заразился коронавирусом
Фото: ReutersReuters
Пессина — восьмой футболист сборной Италии, заразившийся коронавирусом во время перерыва на отборочные матчи ЧМ-2022. Ранее положительные тесты сдали Леонардо Бонуччи, Федерико Бернардески, Алессио Краньо, Алессандро Флоренци, Марко Верратти, Винченцо Грифо и Сальваторе Сиригу.
В текущем сезоне 23-летний Пессина провел за «Аталанту» 32 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 2 передачи.
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