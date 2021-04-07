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Источник: УЕФА, скорее всего, исключит Дублин из числа городов, которые примут матчи Евро-2020

Sport24
2 часа назад
Известный инсайдер Танкреди Палмери сообщил в твиттере о том, что УЕФА с высокой долей вероятности исключит Дублин из числа городов, которые летом 2021 года примут матчи Евро-2020.
Дублин могут исключить из числа хозяев Евро-2020
Фото: ReutersReuters
Причиной такого решения может стать то, что Ирландская футбольная ассоциация известила УЕФА о том, что не может гарантировать наличие болельщиков на трибунах во время матчей Евро-2020 в Дублине. В Союзе европейских футбольных ассоциаций хотят получить выручку от продажи билетов, потому их такой вариант не устраивает.
Перенесенный из-за пандемии коронавируса Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир планировали провести в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
Футбол,УЕФА,
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