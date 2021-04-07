Дублин могут исключить из числа хозяев Евро-2020

Причиной такого решения может стать то, что Ирландская футбольная ассоциация известила УЕФА о том, что не может гарантировать наличие болельщиков на трибунах во время матчей Евро-2020 в Дублине. В Союзе европейских футбольных ассоциаций хотят получить выручку от продажи билетов, потому их такой вариант не устраивает.