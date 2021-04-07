Дубль Мбаппе помог "ПСЖ" обыграть "Баварию"

"Бавария" проиграла "ПСЖ" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Счет в матче уже на третьей минуте открыл Килиан Мбаппе. В первом тайме команды обменялись ещё по голу: забили Маркиньос и Максим Шупо-Мотинг, отличившийся в ворота бывшей команды.