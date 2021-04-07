Дубль Мбаппе помог "ПСЖ" обыграть "Баварию"

"Бавария" проиграла "ПСЖ" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Счет в матче уже на третьей минуте открыл Килиан Мбаппе. В первом тайме команды обменялись ещё по голу: забили Маркиньос и Максим Шупо-Мотинг, отличившийся в ворота бывшей команды.
Во втором тайме Мюллер позволил "Баварии" отыграться, но гол Мбаппе вновь вывел "ПСЖ" вперед.
Лига чемпионов, 1/4 финала
Шупо-Мотинг, 37, Мюллер, 60 - Мбаппе, 3, 68, Маркиньос, 28.
Нойер, Алаба, Зюле (Боатенг, 42), Павар, Люка Эрнандес, Киммих, Горетцка (Дэвис, 33), Сане, Коман, Мюллер, Шупо-Мотинг.
Навас, Маркиньос (Эррера, 30), Кимпембе, Дагба, Диалло (Баккер, 46), Гуйе, Данилу Перейра, Ди Мария (Кен, 71), Дракслер, Мбаппе, Неймар.
Эрнандес, 35, Дракслер, 62, Киммих, 70, Боатенг, 72.