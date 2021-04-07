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Гол Маунта принес «Челси» победу над «Порту»

Спорт-Экспресс
1 час назад
«Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов обыграл «Порту» со счетом 2:0.
Гол Маунта принес «Челси» победу над «Порту»
Фото: ReutersReuters
Отличились Мэйсон Маунт и Бен Чилвелл. Встреча проходила на нейтральном стадионе в Севилье.
Ответная встреча пройдет 13 апреля в Севилье.
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