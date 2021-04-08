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«Барселона» продлит контракт с Дембеле до 2025 года

Евро-футбол.Ру
2 часа назад
Руководство каталонской «Барселоны» подготовило новый трудовой договор для французского вингера Усмана Дембеле, утверждает Sport.es.
«Барселона» продлит контракт с Дембеле до 2025 года
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру
Согласно сведениям источника, «сине-гранатовые» собираются продлить контракт с футболистом до лета 2025-го года. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-2021/2022.
В составе каталонского гранда Дембеле выступает с 2017-го года. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Усман провел 23 поединка, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
После 29 туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры.
Футбол,Усман Дембеле,
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