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Неймар еще месяц назад устно договорился о новом контракте с ПСЖ

Soccer Newsиещё 2
18 минут назад
ПСЖ находится в шаге от продления соглашения с форвардом команды Неймаром.
Неймар устно договорился о новом контракте с ПСЖ
Фото: ReutersReuters
Месяц назад бразилец достиг устной договоренности с руководством клуба по условиям нового контракта. 29-летний футболист продолжит играть в столице Франции до 2026 года.
Неймар не менял своего мнения по этому вопросу. Сторонам осталось уладить последние нюансы нового договора и подписать необходимые бумаги, сообщает журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне Неймар сыграл только в 13 матчах Лиги 1, в которых смог забить 6 голов и отдать 3 результативные передачи.
Футбол,Фабрицио Романо,
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