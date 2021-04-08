Неймар устно договорился о новом контракте с ПСЖ

ПСЖ находится в шаге от продления соглашения с форвардом команды Неймаром.
Месяц назад бразилец достиг устной договоренности с руководством клуба по условиям нового контракта. 29-летний футболист продолжит играть в столице Франции до 2026 года.
Неймар не менял своего мнения по этому вопросу. Сторонам осталось уладить последние нюансы нового договора и подписать необходимые бумаги, сообщает журналист Фабрицио Романо
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В текущем сезоне Неймар сыграл только в 13 матчах Лиги 1, в которых смог забить 6 голов и отдать 3 результативные передачи.