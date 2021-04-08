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«Зенит» объявил об уходе спортивного директора Рибалты

RT на русскомиещё 6
42 минуты назад
Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта оставил занимаемую должность.
​Рибалта покинул «Зенит»
Фото: fc-zenit.rufc-zenit.ru
Об этом сообщает клубная пресс-служба. Рибалта уже успел попрощаться с командой.
Испанский функционер работал спортивным директором «Зенита» с июля 2018 года.
Ранее Петржела выразил мнение, что Аршавин мог бы стать идеальной заменой спортивному директору «Зенита» Рибалте.
Футбол,Хавьер Рибалта,Зенит,
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