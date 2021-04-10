Карпин - о матче с «Рубином»: Нас подвела реализация

В 25-м туре РПЛ «Ростов» потерпел домашнее поражение от казанского клуба со счетом 0:1.

После этой игры ростовчане находятся на девятом месте, набрав 37 очков. «Рубин» же поднялся на четвертую позицию - 43 балла.