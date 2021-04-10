Карпин - о матче с «Рубином»: Нас подвела реализация

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после поражения своей команды от «Рубина» в рамках 25-го тура чемпионата России.
«За исключением первых 15 минут владели инициативой, моменты были. Подвела реализация. Все остальное - нормально. Мы били с 13 метров и не могли попасть, а у «Рубина» залетело. Вот и вся разница», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.
После этой игры ростовчане находятся на девятом месте, набрав 37 очков. «Рубин» же поднялся на четвертую позицию - 43 балла.