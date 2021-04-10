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Карпин - матче с «Рубином»: Нас подвела реализация

Советский спортиещё 1
43 минуты назад
В 25-м туре РПЛ «Ростов» потерпел домашнее поражение от казанского клуба со счетом 0:1.
Карпин - о матче с «Рубином»: Нас подвела реализация
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после поражения своей команды от «Рубина» в рамках 25-го тура чемпионата России.
«За исключением первых 15 минут владели инициативой, моменты были. Подвела реализация. Все остальное - нормально. Мы били с 13 метров и не могли попасть, а у «Рубина» залетело. Вот и вся разница», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.
После этой игры ростовчане находятся на девятом месте, набрав 37 очков. «Рубин» же поднялся на четвертую позицию - 43 балла.
Футбол,Валерий Карпин,
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