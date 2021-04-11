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«Реал» победил «Барселону» в чемпионате Испании

ТК «Звезда»
1 час назад
Мадридский футбольный клуб «Реал» обыграл каталонскую «Барселону» в матче 30-го тура испанской Примеры. Матч проходил в столице Испании и завершился со счетом 2:1.
«Реал» победил «Барселону» в чемпионате Испании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
На 13-й минуте гол забил Карим Бензема, на 28-й Тони Кроос. На 60-й минуте от «Барселоны» отличился Оскара Мингеса.
В турнирной таблице «Мадрид» обошел каталонцев и теперь опережает их на одно очко. «Барселона» с 65 баллами занимает третью позицию.
Футбол,Карим Бензема,Тони Кроос,Реал,
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