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«Краснодар» проиграл в первом матче под руководством Гончаренко

ИА Regnum
3 часа назад
Футбольный клуб «Арсенал» (Тула) одолел «Краснодар» в очередном матче 25 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Туле завершилась победой хозяев — 1:0. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Краснодар» проиграл в первом матче под руководством Гончаренко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Гол на свой счет оформил полузащитник Горан Чаушич, поразивший ворота Матвея Сафонова точным ударом из-за пределов штрафной площади.
После данного матча подопечные Дмитрия Парфенова набрали 20 очков и покинули зону прямого вылета в Олимп-ФНЛ.
У команды под руководством Виктора Гончаренко — 34 очка, она занимает 10 место в турнирной таблице за 5 туров до конца сезона.
Футбол,Матвей Сафонов,Горан Чаушич,Виктор Гончаренко,Дмитрий Парфенов,Арсенал,ИА REGNUM,
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