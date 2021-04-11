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В секторе болельщиков «Локомотива» произошла драка во время матча со «Спартаком»

RT на русском
43 минуты назад
В самом начале матча 25-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» на трибунах произошла драка между болельщиками.
Массовая драка произошла на матче «Спартак» - «Локомотив»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как стало известно RT, потасовка происходила на трибуне болельщиков «Локо», которая была расположена рядом с фан-сектором красно-белых, и продолжалась около двух минут.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на приезд Рангника на матч с «Локомотивом».
Футбол,Локомотив,Спартак,
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