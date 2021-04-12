13 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Бавария». В первом матче действующий чемпион турнира проиграл дома. Сможет ли команда Ханса-Дитера Флика совершить камбэк и пробиться в полуфинал? Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 13 апреля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

13 апреля в Париже пройдет матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния немецкий клуб. Сделать ставку на победу «Баварии» можно с коэффициентом 2.20, что соответствует 44% вероятности. Успех «ПСЖ» аналитики оценили коэффициентом 3.05 (32%), ничья в основное время идёт за 4.10 (24%).

Эксперты не ждут высокой результативности в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.38, а на тотал меньше 2.5 ставят за 2.80. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«ПСЖ» — «Бавария»: какие делать ставки на матч Лиги чемпионов 13 апреля

Первый матч в Германии завершился неожиданно: «Бавария» проиграла 2:3, а могла и крупнее, тот же Неймар не реализовал чистый выход один на один. Теперь команде Ханса-Дитера Флика нужно выигрывать в Париже с преимуществом в 2 мяча.

Невыполнимой задачей это не выглядит. «Барселона», задача которой была куда более сложной, в какой-то момент дала понять, что запас прочности у французского клуба не так уж и велик. С другой стороны, у каталонцев был Лионель Месси , а вот «Баварии» и в ответной игре придется обойтись без своего голеадора Роберта Левандовски.

Правда, и у «ПСЖ» есть проблемы в составе. Например, у парижан не будет основного центрального защитника Маркиньоса. Это может создать проблемы команде Маурисио Почеттино.

Аргентинец любит играть вторым номером. Учитывая, что парижан устроит даже минимальное поражение, ввязываться в открытый бой «ПСЖ» вряд ли станет. Французы постараются грамотно сыграть в обороне, а впереди Неймар и Мбаппе что-то придумают. При этом вряд ли «Бавария» проиграет второй раз подряд. БК «Фонбет» предлагает коэффициент 1.38 на то, что баварцы не уступят.

Интересной видится ставка на гол с 81-й минуты и позже. Задача у баварцев непростая, но команда Флика не из тех, кто опускает руки. Как бы ни сложился матч, навал мюнхенцы организовать смогут, забивать там есть кому. А учитывая то, что у парижан не будет Маркиньоса, шансы на гол на последних минутах возрастут. Ну или Мбаппе с Неймаром убегут в контратаку. Если же баварцы добьются к последней десятиминутке нужного счета, то атаковать полезет уже «ПСЖ», а баварцы грамотно сыграют на контратаке. Поставить на то, что в матче будет гол, начиная с 81-й минуты, в БК «Фонбет» можно за 2.07.