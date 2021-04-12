ЦСКА обыграл «Ротор»

Московский ЦСКА одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фото: @pfc_cska Twitter @pfc_cska Twitter

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:0.

На первой компенсированной минуте к первому тайму армейцев вывел вперёд Чидера Эджуке, а на 70-й отличился Хосе Саломон Рондон.

ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» (18) находится на 14-й позиции.