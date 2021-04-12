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ЦСКА обыграл «Ротор» в РПЛ благодаря голам Эджуке и Рондона

RT на русском
1 час назад
Московский ЦСКА одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА обыграл «Ротор»
Фото: @pfc_cska Twitter@pfc_cska Twitter
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:0.
На первой компенсированной минуте к первому тайму армейцев вывел вперёд Чидера Эджуке, а на 70-й отличился Хосе Саломон Рондон.
ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» (18) находится на 14-й позиции.
Ранее Рондон заявил, что игроки ЦСКА должны быть единым целым для победы над «Ротором».
Футбол,ЦСКА,
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