ЦСКА обыграл «Ротор»

Московский ЦСКА
одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Фото: @pfc_cska Twitter@pfc_cska Twitter
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:0.
На первой компенсированной минуте к первому тайму армейцев вывел вперёд Чидера Эджуке, а на 70-й отличился Хосе Саломон Рондон.
ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» (18) находится на 14-й позиции.
Ранее Рондон заявил
, что игроки ЦСКА должны быть единым целым для победы над «Ротором».