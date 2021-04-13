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Дисквалификация Гильерме не подлежит обжалованию

Газета.Ruиещё 3
3 часа назад
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц в интервью "СЭ" прокомментировал двухматчевую дисквалификацию вратаря московского "Локомотива" Маринато Гильерме за демонстрацию неприличных жестов фанатской трибуне "Спартака".
Дисквалификацию Гильерме отказались обжаловать
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, российский голкипер в соответствии с пунктом 6 статьи 94 регламента проведения чемпионата России по футболу не имеет возможности обжаловать решение КДК.
В ближайших двух турах подопечным Марко Николича предстоят встречи против "Ростова" и "Тамбова".
Отметим, что на полуфинальной игре Кубка России против столичного ЦСКА, которая состоится 22 апреля, Гильерме имеет возможность появиться на поле.
Напомним, что встреча между "Локомотивом" и "Спартаком", прошедшая на "РЖД Арене" 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу "железнодорожников".
Ранее сообщалось, что "Спартак" получил условную дисквалификацию стадиона на один матч за расистские кричалки в адрес голкипера московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме.
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