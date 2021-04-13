Акинфеев установил рекорд российского футбола

12 апреля Акинфеев сохранил ворота ЦСКА в неприкосновенности. Армейцы переиграли «Ротор» со счетом 2:0 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Акинфеев также рекордсмен по количеству игр за армейский клуб. В марте 2017-го он опередил легендарного голкипера «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина, проведя 161-й «сухой» матч в рамках отечественного чемпионата.
Акинфеев представляет ЦСКА на протяжение всей профессиональной карьеры. В составе клуба он шесть раз выигрывал золото чемпионата России, а в сезоне 2004\2005 завоевал Кубок УЕФА.
В составе сборной России Акинфеев провел 110 матчей. Вместе с командой он выиграл бронзу чемпионата Европы-2008. В 2018-м он завершил карьеру в сборной.