Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Акинфеев установил рекорд российского футбола

Lenta.ruиещё 6
3 часа назад
Российский вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в матче против «Ротора», установив рекорд отечественного футбола по времени, проведенному на поле. Об этом сообщается на сайте клуба.
Акинфеев установил рекорд российского футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости
35-летний голкипер обошел экс-защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, на счету которого 42 848 минут. Акинфеев провел на поле 42 870 минут.
12 апреля Акинфеев сохранил ворота ЦСКА в неприкосновенности. Армейцы переиграли «Ротор» со счетом 2:0 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Акинфеев также рекордсмен по количеству игр за армейский клуб. В марте 2017-го он опередил легендарного голкипера «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина, проведя 161-й «сухой» матч в рамках отечественного чемпионата.
Акинфеев представляет ЦСКА на протяжение всей профессиональной карьеры. В составе клуба он шесть раз выигрывал золото чемпионата России, а в сезоне 2004\2005 завоевал Кубок УЕФА.
В составе сборной России Акинфеев провел 110 матчей. Вместе с командой он выиграл бронзу чемпионата Европы-2008. В 2018-м он завершил карьеру в сборной.
Футбол,Лев Яшин,Сергей Игнашевич,Игорь Акинфеев,СБОРНАЯ РОССИИ,ЦСКА,Динамо,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители