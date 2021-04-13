Диалло получил травму в матче с «Баварией»

Сегодня, тринадцатого апреля, «ПСЖ» в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов принимает на своём поле мюнхенскую «Баварию».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

На 59-й минуте встречи повреждение получил защитник хозяев Абду Диалло, вместо него на поле появился Митчел Баккер.

На данный момент идёт 63-я минута встречи, «Бавария» впереди со счётом 1:0, единственным голом отметился нападающий мюнхенцев Эрик Чупо-Мотинг. Первая игра, проходившая в Германии, завершилась победой парижан со счётом 3:2.