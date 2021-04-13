Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Диалло получил травму в матче с «Баварией»

Евро-футбол.Ру
3 часа назад
Сегодня, тринадцатого апреля, «ПСЖ» в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов принимает на своём поле мюнхенскую «Баварию».
Диалло получил травму в матче с «Баварией»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру
На 59-й минуте встречи повреждение получил защитник хозяев Абду Диалло, вместо него на поле появился Митчел Баккер.
На данный момент идёт 63-я минута встречи, «Бавария» впереди со счётом 1:0, единственным голом отметился нападающий мюнхенцев Эрик Чупо-Мотинг. Первая игра, проходившая в Германии, завершилась победой парижан со счётом 3:2.
24-летний Диалло сыграл двадцать девять матчей за «ПСЖ» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя голевыми передачами. Контракт Абду с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители