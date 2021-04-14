ПСЖ готов отдать двух игроков в обмен на Роналду

По сведениям источника, французский клуб готов отдать за португальца нападающих Мауро Икарди и Мойсе Кина. Данный трансфер вполне может состояться, так как "Ювентусу" интересны оба форварда.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 37 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.