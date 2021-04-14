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ПСЖ готов отдать двух игроков в обмен на Роналду

Soccer Newsиещё 1
14 минут назад
"Пари Сен-Жермен" проявляет серьезный интерес к к португальскому нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает AS.
ПСЖ готов отдать двух игроков в обмен на Роналду
Фото: ReutersReuters
По сведениям источника, французский клуб готов отдать за португальца нападающих Мауро Икарди и Мойсе Кина. Данный трансфер вполне может состояться, так как "Ювентусу" интересны оба форварда.
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 37 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Футбол,Криштиану Роналду,
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