Финал Лиги чемпионов пройдет в Турции

В Турции зафиксирован рекордный прирост случаев заражения коронавирусом, однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет переносить из Стамбула финал Лиги чемпионов. Поединок должен состояться 29 мая.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не собирается переносить финал Лиги чемпионов из Стамбула, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией в Турции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации. Финальный поединок главного европейского турнира розыгрыша нынешнего сезона состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Стамбула, как было запланировано.
Вопрос о проведении финала Лиги чемпионов в Турции возник после того, как Минздрав страны зафиксировал рекордный прирост случаев коронавируса в стране за 13 апреля, составивший 59 187 человек.
Стамбул должен был принять финал Лиги чемпионов сезона-2019/20. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции было решено провести поединки четвертьфинала, полуфинала и финала в португальском Лиссабоне. Позднее было принято решение провести в Турции следующий финал – в 2021 году, таким образом, сдвинулось время и место следующих финальных поединков. В 2021 году матч за трофей должен был принять Санкт-Петербург, однако российский город проведет у себя это событие в 2022-м году. Еще через год за кубок Лиги чемпионов будут бороться в Мюнхене, в 2023 году – в Лондоне.
В марте в СМИ появилась информация, согласно которой на финал Лиги чемпионов в Стамбуле могут допустить зрителей. Присутствие фанатов на четвертьфинальных и полуфинальных матчах на тот момент называлось маловероятным. Издание ESPN сообщало, что у Евросоюза существуют предварительные планы начать с середины мая свободное перемещение по Европе, что могло бы позволить фанатам увидеть финал еврокубка с трибун. Однако в связи со сложившейся ситуацией этот вопрос остается открытым.
Сообщалось, что УЕФА планировал распределить билеты не только между местными любителями футбола, но и разделить часть квоты между финалистами. Олимпийский стадион в Стамбуле вмещает в себя 80 500 человек.
В прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграла мюнхенская «Бавария», которая в финале с минимальным счетом одолела «ПСЖ». Однако в новом сезоне у титула будет новый хозяин – мюнхенская команда выбыла на стадии четвертьфинала турнира. Подопечные Ханса-Дитера Флика вновь встретились с парижским клубом, однако в этот раз справиться с клубом из Парижа немецкая команда не смогла.
Кроме «ПСЖ» в полуфинале турнира уже точно сыграет лондонский «Челси», который вышел в эту стадию турнира впервые за семь лет. В четвертьфинале подопечные Томаса Тухеля встречались с португальским «Порту». Английская команда выиграла первый матч, проиграла второй, однако общий итог двух встреч – 2:1 в пользу «Челси» (2:0, 0:1).
Еще два полуфиналиста определятся 14 апреля, когда ответные поединки проведут мадридский «Реал» с «Ливерпулем» и дортмундская «Боруссия» с «Манчестер Сити».
В первом матче испанской и английской команды, казалось, было решено уже все – «Реал» на своем поле обыграл соперника со счетом 3:1. Однако не стоит забывать, что в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ливерпуль» первый матч проиграл «Барселоне» со счетом 0:3, а ответный поединок выиграл со счетом 4:0 и в итоге забрал трофей турнира.
«Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала на своем поле с трудом переиграл «Боруссию» со счетом 2:1, забив победный мяч уже на 90-й минуте поединка. Английский клуб под руководством Хосепа Гвардиолы лидирует в национальном первенстве, однако на руку дортмундской команде может сыграть и забитый на выезде мяч, и домашняя арена.
Оба матча состоятся 14 апреля в 22.00 по московскому времени.