Неймар: «Продление контракта с «ПСЖ» — не проблема»

Нападающий «ПСЖ» Неймар после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов заявил, что продление контракта с парижанами — не проблема для него.
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«Продление контракта с «ПСЖ» больше не является проблемой. Очевидно, что в Париже я чувствую себя как дома. Я стал гораздо счастливее, чем ранее», — приводит слова Неймара Goal.
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» дома проиграл «Баварии» (0:1), но вышел в полуфинал благодаря победе в первой встрече на выезде (3:2).
Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные 222 млн евро. В нынешнем сезоне 29-летний бразилец провел 22 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 передач. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.