Новый виток скандала: начальник «Спартака» тоже был в судейской

«Такова позиция клуба. Но надо понимать, что Козловцев не является бывшим арбитром и его заход в раздевалку после матча не может быть воспринят в качестве отягчающего обстоятельства. При этом отмечу, что начальник команды был оштрафован клубом», — цитирует Фетисова журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
«Может, там что-то понадобилась, судье была нужна техническая помощь, может, шнурки порвались, подошва оторвалась или бутсы жмут, может, гетры забыл. Всякое может быть. Криминала в этом нет, не там ищут ребята. Криминал в том, что какое-то воздействие через бригаду арбитров на футбольном поле, вот там разбирайтесь», — цитирует Хусаинова Rusfootball.info.
«Мне кажется, у «Спартака» иногда биполярное расстройство, потому что они все, что идет им на пользу, не замечают от слова совсем, но как только что-то немного придает им дискомфорт по части судейства, они кричат будто остался последний день жизни.
Как поступать с Козловцевым? Я не знаю, кто фонтанирует с этими кляузами, это общая командная тенденция или это план на чемпионат принят. Сосуд наполняется, но главное его не переполнить. Мне кажется, что эта истеричность «Спартака» с наездами на судей плохо закончится», — приводит слова Червиченко Sport24.