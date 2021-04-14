Новый виток скандала: начальник «Спартака» тоже был в судейской

Однако через несколько дней выяснилась еще одна интересная подробность. По информации Sport24, к судьям заходил не только Сухина, но и начальник «Спартака» Василий Козловцев.

Дело Сухины должно было разбираться 13 апреля, однако заседание было перенесено на 16 число. Здесь стоит отметить, что «Локомотив» уже находится на испытательном сроке у Контрольно-дисциплинарного комитета РФС за аналогичное нарушение того же человека – Сухина заходил в судейскую комнату после матча пятого тура чемпионата России этого сезона с «Ахматом». Тогда команда была наказана проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно, а начальник «железнодорожников» был отстранен на четыре игры.