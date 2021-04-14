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СМИ: "Барселона" ведет переговоры с агентом футболиста Агуэро

ТАСС
2 часа назад
Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" ведет переговоры с агентом нападающего английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Об этом сообщает журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо.
"Барселона" ведет переговоры с агентом Агуэро
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что в испанском клубе считают аргентинца "одним из возможных вариантов".
Также "Барселона" намерена продлить до 2023 года контракты с защитником Оскаром Мингесой и полузащитником Рикардом Пучем.
32-летний Агуэро покинет "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Форвард выступает за клуб с 2011 года.
В составе "Манчестер Сити" Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги. В составе сборной Аргентины он завоевал золотую медаль Олимпийских игр, серебряную награду чемпионата мира и дважды стал серебряным призером Кубка Америки.
Футбол,Фабрицио Романо,
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