"Барселона" ведет переговоры с агентом Агуэро

Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" ведет переговоры с агентом нападающего английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Об этом сообщает журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо

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Отмечается, что в испанском клубе считают аргентинца "одним из возможных вариантов".

Также "Барселона" намерена продлить до 2023 года контракты с защитником Оскаром Мингесой и полузащитником Рикардом Пучем.

32-летний Агуэро покинет "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Форвард выступает за клуб с 2011 года.