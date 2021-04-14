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26 украинских игроков, выступавших за команды ЛНР и ДНР, пожизненно отстранены от футбола

Sport24иещё 1
2 часа назад
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) пожизненно отстранил 26 украинских футболистов, выступавших за команды ЛНР (Луганской народной республики) и ДНР (Донецкой народной республики).
26 украинских игроков пожизненно отстранены от футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает официальный сайт УАФ, КДК рассмотрел дело по поводу выступлений граждан Украины, которые зарегистрированы в информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборных команд ЛНР и ДНР по заявлению комитета по этике и честной игры и службы безопасности Украины.
КДК пожизненно запретил эти игрокам осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, за «действия и поведение, которое вредит репутации футбола и УАФ».
Данное решение может быть обжаловано в апелляционном комитете УАФ не позднее 10 дней с момента получения текста решения с мотивационной частью.
В составе сборной ДНР принимали участие девять украинцев, которые сыграли товарищеский матч со сборной Республики Абхазия в сентябре 2020 года. Еще 17 игроков выступили за команду «Восток-уголь» из ЛНР на турнире «Лига братских народов», который проходил в декабре. Обе игры состоялись в Сухуми.
Футбол,СБУ,
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