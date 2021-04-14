Месси помог закупить вакцину игрокам в Южной Америке

Как сообщает The Guardian, нападающий заинтересован в том, чтобы футболисты, выступающие в южноамериканских турнирах, включая всех участников высшей лиги Аргентины, были привиты до летнего Кубка Америки.

При этом отмечается, что в Уругвае приобретение такого количества вакцины для футболистов вызвало неодобрение – в стране на ежедневной основе наблюдается наибольший прирост числа больных в расчете на миллион человек, и обеспечение соответствующими медицинскими препаратами является важным вопросом для населения.