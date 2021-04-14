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Месси помог закупить китайскую вакцину для игроков в Южной Америке. Он хочет, чтобы до Кубка Америки привилось как можно больше футболистов

Sports.ru
22 минуты назад
Как сообщает The Guardian, нападающий заинтересован в том, чтобы футболисты, выступающие в южноамериканских турнирах, включая всех участников высшей лиги Аргентины, были привиты до летнего Кубка Америки.
Месси помог закупить вакцину игрокам в Южной Америке
Фото: ReutersReuters
Отправив руководству китайского производителя вакцины Sinovac три футболки с автографами, Месси помог осуществить сделку, курируемую президентом Уругвая Луисом Альберто Лакалье Поу. Представители компании выразили восхищение игроком, получив подписанную экипировку.
При этом отмечается, что в Уругвае приобретение такого количества вакцины для футболистов вызвало неодобрение – в стране на ежедневной основе наблюдается наибольший прирост числа больных в расчете на миллион человек, и обеспечение соответствующими медицинскими препаратами является важным вопросом для населения.
Футбол,Луис Альберто,
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