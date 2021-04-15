Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам голосования болельщиков, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА).
Парижане уступили мюнхенской "Баварии" в ответной встрече 1/4 финала со счетом 0:1, однако благодаря выездной победе (3:2) в первой игре вышли в полуфинал турнира.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Неймар принял участие в семи матчах, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Он занимает третье место в списке лучших игроков турнира по системе "гол+пас".
Также на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов претендовали вингер лондонского "Челси" Кристиан Пулишич
, полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган
и хавбек мадридского "Реала"
Каземиро.
В полуфинале Лиги чемпионов мадридский "Реал" встретится с лондонским "Челси", а "Манчестер Сити" сыграет с "ПСЖ".
Ранее официальный сайт УЕФА представил сборную недели в Лиге чемпионов. В символическую команду попали четыре футболиста "Баварии".