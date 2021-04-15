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Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Газета.Ruиещё 8
15 апреля 2021
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам голосования болельщиков, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Парижане уступили мюнхенской "Баварии" в ответной встрече 1/4 финала со счетом 0:1, однако благодаря выездной победе (3:2) в первой игре вышли в полуфинал турнира.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Неймар принял участие в семи матчах, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Он занимает третье место в списке лучших игроков турнира по системе "гол+пас".
Также на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов претендовали вингер лондонского "Челси" Кристиан Пулишич, полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган и хавбек мадридского "Реала" Каземиро.
В полуфинале Лиги чемпионов мадридский "Реал" встретится с лондонским "Челси", а "Манчестер Сити" сыграет с "ПСЖ".
Ранее официальный сайт УЕФА представил сборную недели в Лиге чемпионов. В символическую команду попали четыре футболиста "Баварии".
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