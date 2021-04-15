Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам голосования болельщиков, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Парижане уступили мюнхенской "Баварии" в ответной встрече 1/4 финала со счетом 0:1, однако благодаря выездной победе (3:2) в первой игре вышли в полуфинал турнира.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Неймар принял участие в семи матчах, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Он занимает третье место в списке лучших игроков турнира по системе "гол+пас".

В полуфинале Лиги чемпионов мадридский "Реал" встретится с лондонским "Челси", а "Манчестер Сити" сыграет с "ПСЖ".