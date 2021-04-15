УЕФА отстранил российского арбитра Лапочкина на 90 дней

В регламенте УЕФА статья 11.2 (a) подразумевает участие или попытку участвовать в мошенничестве, активном или пассивном подкупе и/или коррупции. В статье 12.2 (a) говорится о "тех, кто действует таким образом, который может оказать незаконное или надлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнования с целью получения преимущества для себя или третьих лиц". В статье 12.2 (d) говорится о связи с деятельностью, направленной на оказание влияния незаконным или ненадлежащим образом на ход и/или результат матча или соревнования.