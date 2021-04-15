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УЕФА отстранил российского арбитра Лапочкина на 90 дней

ТАССиещё 6
1 час назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина. Об этом сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
УЕФА отстранил российского арбитра Лапочкина на 90 дней
Фото: © UEFA© UEFA
"Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей 11.2 (а), 12.2 (а) и 12.2 (d). РФС оказывает полное содействие в расследовании", - говорится в сообщении.
В регламенте УЕФА статья 11.2 (a) подразумевает участие или попытку участвовать в мошенничестве, активном или пассивном подкупе и/или коррупции. В статье 12.2 (a) говорится о "тех, кто действует таким образом, который может оказать незаконное или надлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнования с целью получения преимущества для себя или третьих лиц". В статье 12.2 (d) говорится о связи с деятельностью, направленной на оказание влияния незаконным или ненадлежащим образом на ход и/или результат матча или соревнования.
Футбол,Сергей Лапочкин,РФС,УЕФА,
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