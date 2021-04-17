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Неймар продлил контракт с "ПСЖ"

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад
Футболист французского "ПСЖ" Неймар продлил контракт с клубом до 2026 года. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Николо Скира. Отмечается, что парижане объявят о продлении соглашения в ближайшее время. Зарплата бразильца составит 30 млн в год. Неймар перешел в "ПСЖ" за 222 млн.
Неймар продлил контракт с "ПСЖ"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах чемпионата Франции, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Неймар принял участие в семи матчах, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Он занимает третье место в списке лучших игроков турнира по системе "гол+пас".
Соглашение форварда с парижанами действует до лета 2022 года. В турнирной таблице Лиги 1 "ПСЖ" занимает второе место, набрав 66 очков. 17 апреля "Пари Сен-Жермен" сыграет с "Сент-Этьеном". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Ранее сообщалось о том, что Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
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