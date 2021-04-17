Неймар продлил контракт с "ПСЖ"

Футболист французского "ПСЖ" Неймар продлил контракт с клубом до 2026 года. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Николо Скира. Отмечается, что парижане объявят о продлении соглашения в ближайшее время. Зарплата бразильца составит 30 млн в год. Неймар перешел в "ПСЖ" за 222 млн.

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В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах чемпионата Франции, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Неймар принял участие в семи матчах, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Он занимает третье место в списке лучших игроков турнира по системе "гол+пас".