"Арсенал" разгромил "Тамбов"

Тульская команда одержала третью домашнюю победу подряд в РПЛ. Серия поражений "Тамбова" в национальном первенстве увеличилась до семи игр.
"Арсенал" набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. "Тамбов" располагается на последней, 16-й строчке с 13 очками в активе.
В следующем туре "Тамбов" 24 апреля дома сыграет против московского "Локомотива", который одержал девять побед кряду в различных турнирах после зимней паузы. "Арсенал" днем позже встретится в гостях с потерпевшим три поражения подряд "Ростовом".