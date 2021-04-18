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Футболисты "Арсенала" разгромили "Тамбов" в домашнем матче чемпионата России

ТАССиещё 6
1 час назад
Футболисты тульского "Арсенала" со счетом 4:0 обыграл "Тамбов" в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Арсенал" разгромил "Тамбов"
Фото: ТАССТАСС
В составе победителей забитыми мячами отметились Роберт Бауэр (11-я минута, с пенальти), Евгений Луценко (25), Сергей Ткачев (64) и Даниил Хлусевич (67).
Тульская команда одержала третью домашнюю победу подряд в РПЛ. Серия поражений "Тамбова" в национальном первенстве увеличилась до семи игр.
"Арсенал" набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. "Тамбов" располагается на последней, 16-й строчке с 13 очками в активе.
В следующем туре "Тамбов" 24 апреля дома сыграет против московского "Локомотива", который одержал девять побед кряду в различных турнирах после зимней паузы. "Арсенал" днем позже встретится в гостях с потерпевшим три поражения подряд "Ростовом".
Футбол,Роберт Бауэр,Евгений Луценко,Сергей Ткачев,Локомотив,
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