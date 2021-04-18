"Арсенал" разгромил "Тамбов"

Футболисты тульского "Арсенала" со счетом 4:0 обыграл "Тамбов" в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Тульская команда одержала третью домашнюю победу подряд в РПЛ. Серия поражений "Тамбова" в национальном первенстве увеличилась до семи игр.

"Арсенал" набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. "Тамбов" располагается на последней, 16-й строчке с 13 очками в активе.