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ЦСКА потерпел первое поражение под руководством Олича, проиграв "Сочи" в чемпионате России

ТАСС
1 час назад
"Сочи" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - чемпионата России по футболу.
ЦСКА потерпел первое поражение с Оличем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В составе победителей забитыми мячами отметились Кристиан Нобоа (40-я минута, с пенальти) и Артур Юсупов (54), у проигравших отличился Игорь Дивеев (78). Пенальти был назначен после использования системы видеоассистента рефери.
ЦСКА провел четвертый матч под руководством хорватского специалиста Ивицы Олича и потерпел первое поражение после смены тренера. В предыдущих трех встречах армейцы одержали три победы.
В турнирной таблице "Сочи" занимает седьмое место, набрав 43 очка, ЦСКА с 46 очками идет пятым.
В следующем туре "Сочи" на выезде сыграет с "Уфой", ЦСКА в гостях встретится с московским "Спартаком". Оба матча пройдут 25 апреля.
Футбол,Игорь Дивеев,Артур Юсупов,Кристиан Нобоа,ЦСКА,Спартак,
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