Футбольная революция: В Европе утвердили создание Суперлиги

Назревает большая футбольная революция!

Фото: thesuperleague.com thesuperleague.com

Борисом Джонсоном. Европейская Суперлига создана: 12 команд объявили о готовности покинуть турниры УЕФА и начать свой путь в закрытом состязании для грандов. Инициативу поддержали английские клубы «большой шестёрки» (« Манчестер Юнайтед », «Ливерпуль», «Ман Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм»), испанские гранды в лице «Барселоны», «Реала» и «Атлетико», а также три итальянских клуба – «Интер», «Милан» и «Ювентус». И если раньше подобные разговоры велись только в контексте «возможно, в будущем», то сейчас всё серьёзно: клубы официально объявили о своём участии, старт запланирован на август, а продвижением запуска лиги займётся британское агентство InHouse Communications, председатель которого работала с Терезой Мэй

УЕФА и ФИФА в ярости: такой раскол – начало больших революционных перемен.

Что вообще за Суперлига?

Ответ на новый формат Лиги чемпионов, в котором планируется 36 команд-участниц. Гранды считают, что реформы УЕФА зашли слишком далеко, а пандемия только «ускорила нестабильность существующей экономической модели европейского футбола» и показала, что «для повышения ценности и поддержки всей футбольной пирамиды в Европе необходимы стратегическое видение и устойчивый коммерческий подход». Разговоры, которые велись последний год, и решения, предложенные УЕФА по их итогам, не устраивают ведущие европейские клубы: согласно заявлению на сайте «Арсенала», они не решают фундаментальных проблем, включая обеспечение более качественных матчей и дополнительных финансовых ресурсов.

Флорентино Перес говорил о создании подобного турнира с начала нулевых, но дальше предложений это не заходило. Что-то похожее в конце 80-х предлагал Сильвио Берлускони : он хотел больше игр с участием европейских грандов, отхода от формата игры на выбывание и увеличения коммерческих доходов, в первую очередь от телевизионных прав. Но УЕФА тогда быстро подсуетился и переформатировал Кубок европейских чемпионов в ЛЧ.

Спустя десять лет молодой итальянский бизнесмен предпринял ещё одну попытку глобального переворота на футбольном рынке: Родольфо Хехт вместе с двумя друзьями-сооснователями ТВ-компании Media Partners International поднялся на спортивных трансляциях, а потом решил реформировать турнир, который так не нравился ему своим форматом. Хехта раздражало, что в ЛЧ гранды могли играть с ноунеймами из Польши или Венгрии, а сам турнир плохо продавался. Он предложил формат Суперлиги: два дивизиона по 18 команд; в одном – клубы-учредители, застрахованные от вылета, во втором – команды, которые сильны в моменте; игры по вторникам, средам и четвергам по двухкруговой системе. Клубы эту идею восприняли без особого энтузиазма – не убедили даже огромные деньги, которые Хехт нашёл у американских инвесторов.

А какой формат будет у нынешней Суперлиги?

Планируется, что в турнире будет 15 клубов-основателей – 12 из них уже известны, а троих участников ещё нужно найти: «Бавария», «Боруссия» и «ПСЖ» отказались примыкать к новой лиге. И если немцы не особо хотят лезть во что-то новое с неясными перспективами, то у парижского клуба причина не столько в привычном и удобном формате Лиги чемпионов, сколько в президенте клуба: Нассер Аль-Хелайфи – член совета директоров УЕФА и руководитель катарского вещателя beIN Media Group, заплатившего огромную сумму за показ ЛЧ.

Ещё пять участников (всего планируется 20) будут квалифицироваться в Суперлигу ежегодно. Команды разделят на две группы по 10 клубов, каждый сыграет с каждым дважды, то есть всего 18 матчей. Из группы выходят три первых места, четвёртые и пятые играют два матча за выход в плей-офф. Матчи будут проходит по будням.

Клубы-учредители также заявили, что, как только запустится мужская Суперлига, создадут соответствующую женскую.

Кто платит?

Генеральный спонсор – банк JP Morgan. Компания готова вложить в новое соревнование порядка 5,3 млрд евро и в будущем вернуть свои инвестиции за счёт коммерческих контрактов и прав на ТВ-трансляции.

А зарабатывать как будут?

The Times сообщила, что клубы-основатели Суперлиги получат 3,5 млрд евро за участие в соревновании (квалификация Лиги чемпионов стоит около 115,7 млн евро): деньги будут направлены на компенсацию потерь, понесённых во время глобальной самоизоляции, а также на поддержку инвестиционных планов по инфраструктуре.

Доходы от телевидения и спонсорства будут делиться между клубами: 32,5% банка в равной мере достанется 15 клубам-учредителям и ещё 32,5% – между всеми клубами Суперлиги, включая пять, попавших через квалификацию. При этом пока неизвестно, кто будет транслировать матчи: были слухи про DAZN, но компания уже открестилась от этой истории, а остальные вещатели вообще собираются подавать на клубы в суд – они платили деньги в том числе и за их матчи, а не их отсутствие.

20% призовых будут распределяться по принципу, установленному сейчас в АПЛ: размер выплат определяется в зависимости от того, где клубы финишируют в соревновании или группе, если они не вышли в плей-офф.

Также для клубов установят ограничение в размере 55% доходов, которые разрешено тратить на заработную плату и трансферы.

Все расходы клубов будет контролировать группа финансовой устойчивости.

Кто будет управлять Суперлигой?

В воскресенье председатель Европейской ассоциации клубов и по совместительству президент «Ювентуса» Андреа Аньелли помахал в организации всем на прощание и исчез: по сообщениям The Times, члены правления УЕФА пытались с ним связаться, но он «пропал с радаров». Неспроста: во-первых, ЕСА категорически против создания Суперлиги; во-вторых, Аньелли занял должность заместителя председателя Суперлиги. На аналогичной позиции – Джоэл Глейзер из «Манчестер Юнайтед».

Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес. «Мы поможем футболу на каждом уровне и выведем его на законное место в мире, – заявил он. Футбол – единственный глобальный вид спорта с фанатской базой в 4 миллиарда человек. Наша ответственность, ответственность больших клубов – удовлетворить потребности этих людей».

И как Европа на это отреагировала?

Борис Джонсон назвал эти планы «очень разрушительными для футбола», а президент Франции Эммануэль Макрон одобрил отказ французских клубов от вступления в новый турнир.

УЕФА опубликовала совместное заявление с Футбольной ассоциацией Англии, Премьер-лигой, Испанской федерацией футбола, Ла Лигой и Итальянской федерацией футбола, а также Серией А, в котором говорится, что они «будут едины в усилиях по остановке этого циничного проекта, основанного на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо».

«Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях – как судебном, так и спортивном – чтобы этого не произошло, – значится в заявлении. – В основе футбола лежат открытые соревнования и спортивные качества; по-другому быть не может».

Также УЕФА и ФИФА пригрозили клубам, примкнувшим к Суперлиге, запретом на участие в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в вызове в сборную.

После экстренного собрания руководства Премьер-лиги, АПЛ тоже выступила с заявлением: там осуждают «любое предложение, которое противоречит принципам открытого соревнования и спортивным достоинствам», считают, что концепция Суперлиги разрушает мечты и окажет разрушительное действие на будущее Премьер-лиги.

Главный исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс написал письмо всем 20 клубам, напоминая им о «Правиле L9», которое запрещает командам играть в несанкционированных турнирах без разрешения Совета лиги. «Я не могу представить себе ни одного сценария, при котором будет дано такое разрешение», — написал он. – «Совет Премьер-лиги обязан защищать целостность и будущие перспективы Лиги, и у нас не будет другого выбора, кроме как сделать всё возможное, чтобы защитить и сохранить и то, и другое».

Футбольная ассоциация тоже против: «ФА продолжит работать с УЕФА, ФИФА и Премьер-лигой, чтобы гарантировать – не будет одобрено ничего, что может нанести ущерб английскому футболу. Мы будем работать с болельщиками, Премьер-лигой, EFL, PFA и LMA, а также с другими заинтересованными сторонами в стране и за рубежом, чтобы защитить целостность и перспективы английского футбола».

РПЛ не поддержит создание футбольной Суперлиги и выступит на стороне УЕФА

А что будет с Лигой чемпионов?

УЕФА хочет расширить турнир до 36 команд и ввести швейцарскую систему на групповом этапе, то есть все клубы играют по 10 матчей с теми, кого выберет многоступенчатая жеребьёвка.