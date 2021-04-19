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Ловрен о Суперлиге: «День, когда футбол стал соккером»

Sports.ru
2 часа назад
Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о создании европейской Суперлиги.
Ловрен о Суперлиге: «День, когда футбол стал соккером»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«День, когда футбол перестал быть футболом и превратился в соккер», – написал Ловрен.
Отметим, что соккером футбол называют в Северной Америке, чтобы не путать с американским футболом.
Футбол,
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