Более 230 европейских клубов выступили против Суперлиги

«Если клубы пойдут на подобный демарш, то они будут лишены права играть как в национальных чемпионатах, так и в международных клубных турнирах, что принесет колоссальные убытки. Естественно, никакая Суперлига уже в этой ситуации от банкротства ни «Ливерпуль», ни мадридский «Реал» не спасет. Поэтому в данном случае УЕФА — это как раз тот единственный орган, который, будь то под давлением всех остальных клубов Европы, будь то сам по себе (потому что он теряет рычаги власти), должен принять очень жесткие и правильные, однозначные решения по поводу подобной инициативы и пресечь ее на корню. Если выбить из-под них табуретку в виде тех самых национальных чемпионатов и международных турниров, Суперлига просто потеряет свой смысл, потому что это будет единственное соревнование, это будет такая консервная банка, в которой будут сидеть десять червяков, пусть и очень жирных, и кусать друг друга. Но эта идея просто не получит поддержки. Более того, обратите внимание, что выступили против как раз болельщики этих клубов, а это означает, что те самые деньги, которые рассчитывали владельцы этих десяти клубов получить от прихода болельщиков на стадионы, они просто не получат, болельщики будут против, они просто будут голосовать ногами».
«К спортивному вопросу это имеет крайне малое отношение. Потому что УЕФА, создавая Лигу чемпионов, Лигу Европы, которая сейчас будет по-другому называться, ориентировалась прежде всего на спортивные противостояния. Просто сейчас идеологи Суперлиги хотят получить суперприбыль, и УЕФА, конечно же, воспротивится и имеет на это полное право — прекратить этот проект, запретить футболистам, участвующим в этом проекте, выступать за национальные сборные, и это будет разумно. Впереди нас ждет большая драка, я думаю, что это может закончиться тем, что клубы вот этой двадцатки постараются дискуссией, если такая будет, конечно, выбить какие-то суперпреференции. Но представить себе, что этот проект в обход УЕФА каким-то образом будет реализован, мне пока сложно. И вот интересное развитие событий только что подоспело: клубы итальянской серии А призвали исключить из серии А «евросепаратистов»: «Милан», «Ювентус» и другие команды. Думаю, игроков пока не спрашивают, и если игроки со временем убедятся, что этот проект позволит им закрыть вход в национальные сборные, может быть, они и передумают».
«Мне кажется, что многие надеются, что это все как-то разрешится и все придут к какому-то соглашению. Потому что те предложения — выбросить людей из всех европейских чемпионатов — попахивают какой-то дискриминацией и откровенным экстремизмом. Мне кажется, что все-таки такое предложение будет чревато какими-то очень масштабными судами. Учитывая участие большого количества богатых людей, учитывая популярность в Британии футбола, я не сомневаюсь, что шутер будет большой. Пока ВВС не показывало какие-то активные протесты, но они появятся, я не сомневаюсь. Учитывая футбольные страсти в Британии, учитывая, что народ засиделся на карантине, будет громко, и мы увидим развитие на этой неделе».