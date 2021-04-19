Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Более 230 европейских клубов выступили против Суперлиги

BFM.RU
4 часа назад
Идею не поддерживают даже болельщики тех футбольных клубов, которые решили организовать турнир в обход ФИФА и УЕФА. Против выступил и премьер Великобритании. В чем суть конфликта?
Более 230 европейских клубов выступили против Суперлиги
Фото: ТАССТАСС
Более 230 европейских клубов, которые не участвовали в создании Суперлиги, не одобряют идею нового турнира. Об этом РИА Новости сообщил член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин. Также в УЕФА заявили, что не допустят игроков клубов Суперлиги к участию в чемпионатах мира и Европы. Президент организации Александер Чеферин назвал лигу «плевком всем любителям футбола».
О создании нового турнира сегодня сообщили представители 12 ведущих футбольных клубов Европы. Среди них — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Всего в кубке будет до 20 команд. Первый сезон должен стартовать уже в августе. Против создания лиги уже выступили национальные федерации Испании, Германии и России. К ним присоединились и болельщики.
В чем причина жесткой реакции футбольных властей Европы? Мнение спортивного обозревателя РЕН ТВ Александра Кузмака:
Александр Кузмак, спортивный обозреватель РЕН ТВ:
«Если клубы пойдут на подобный демарш, то они будут лишены права играть как в национальных чемпионатах, так и в международных клубных турнирах, что принесет колоссальные убытки. Естественно, никакая Суперлига уже в этой ситуации от банкротства ни «Ливерпуль», ни мадридский «Реал» не спасет. Поэтому в данном случае УЕФА — это как раз тот единственный орган, который, будь то под давлением всех остальных клубов Европы, будь то сам по себе (потому что он теряет рычаги власти), должен принять очень жесткие и правильные, однозначные решения по поводу подобной инициативы и пресечь ее на корню. Если выбить из-под них табуретку в виде тех самых национальных чемпионатов и международных турниров, Суперлига просто потеряет свой смысл, потому что это будет единственное соревнование, это будет такая консервная банка, в которой будут сидеть десять червяков, пусть и очень жирных, и кусать друг друга. Но эта идея просто не получит поддержки. Более того, обратите внимание, что выступили против как раз болельщики этих клубов, а это означает, что те самые деньги, которые рассчитывали владельцы этих десяти клубов получить от прихода болельщиков на стадионы, они просто не получат, болельщики будут против, они просто будут голосовать ногами».
После объявления о создании Суперлиги акции испанского «Ювентуса» выросли более чем на 17%. Банк JPMorgan заявил, что готов стать финансовым партнером нового турнира. А Bloomberg ставит акценты чуть по-другому, отмечая, что инвестбанк финансирует крупнейшее событие в европейском футболе за последние 70 лет — то есть с тех пор как была основана УЕФА.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает остановить создание Суперлиги. Он отметил, что если УЕФА исключит команды из национальной лиги, «Тоттенхэм» и «Арсенал» могут потерять часть господдержки, которую клубы получили во время пандемии (из-за пандемии игры идут при пустых трибунах, и, соответственно, клубы лишаются части прибыли).
В то же время за создание Суперлиги выступили самые обеспеченные команды Европы, замечает футбольный эксперт Андрей Малосолов:
Андрей Малосолов, футбольный эксперт:
«К спортивному вопросу это имеет крайне малое отношение. Потому что УЕФА, создавая Лигу чемпионов, Лигу Европы, которая сейчас будет по-другому называться, ориентировалась прежде всего на спортивные противостояния. Просто сейчас идеологи Суперлиги хотят получить суперприбыль, и УЕФА, конечно же, воспротивится и имеет на это полное право — прекратить этот проект, запретить футболистам, участвующим в этом проекте, выступать за национальные сборные, и это будет разумно. Впереди нас ждет большая драка, я думаю, что это может закончиться тем, что клубы вот этой двадцатки постараются дискуссией, если такая будет, конечно, выбить какие-то суперпреференции. Но представить себе, что этот проект в обход УЕФА каким-то образом будет реализован, мне пока сложно. И вот интересное развитие событий только что подоспело: клубы итальянской серии А призвали исключить из серии А «евросепаратистов»: «Милан», «Ювентус» и другие команды. Думаю, игроков пока не спрашивают, и если игроки со временем убедятся, что этот проект позволит им закрыть вход в национальные сборные, может быть, они и передумают».
Против создания Суперлиги выступили болельщики «Челси» и «Манчестер Юнайтед», то есть они не поддержали инициативу своих же клубов.
Вот что о настроениях в Лондоне говорит приглашенный профессор Университета Вестминстера Дмитрий Гололобов:
Дмитрий Гололобов, приглашенный профессор Университета Вестминстера:
«Мне кажется, что многие надеются, что это все как-то разрешится и все придут к какому-то соглашению. Потому что те предложения — выбросить людей из всех европейских чемпионатов — попахивают какой-то дискриминацией и откровенным экстремизмом. Мне кажется, что все-таки такое предложение будет чревато какими-то очень масштабными судами. Учитывая участие большого количества богатых людей, учитывая популярность в Британии футбола, я не сомневаюсь, что шутер будет большой. Пока ВВС не показывало какие-то активные протесты, но они появятся, я не сомневаюсь. Учитывая футбольные страсти в Британии, учитывая, что народ засиделся на карантине, будет громко, и мы увидим развитие на этой неделе».
Клубы Суперлиги заявили, что уже подали в суд на УЕФА и ФИФА. Иски против международных организаций направлены в несколько судов, но в какие, не уточняется.
Футбол,Александер Чеферин,Андрей Малосолов,Александр Кузмак,Дмитрий Гололобов,Борис Джонсон,Манчестер Юнайтед,Реал,УЕФА,РЕН ТВ,Bloomberg,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители