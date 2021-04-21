Суперлига официально объявила о приостановке проекта

Пресс-служба Суперлиги официально объявила о приостановке проекта. Об этом сообщает журналист Роб Харрис в своем Twitter.

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В опубликованном заявлении говорится о важности проведения реформ в европейском футболе, которые должны изменить сложившуюся структуру проведения соревнований и распределения доходов между клубами.

"В сложившихся обстоятельствах, связанных в первую очередь с отказом английских клубов, мы примем меры о преобразовании проекта, не отказываясь от него целиком, чтобы подарить болельщикам новый опыт", - заявляет пресс-служба Суперлиги.

Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские "Манчестер Юнайтед" , "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал" , "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус".