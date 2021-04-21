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Суперлига официально объявила о приостановке проекта

Газета.Ruиещё 25
48 минут назад
Пресс-служба Суперлиги официально объявила о приостановке проекта. Об этом сообщает журналист Роб Харрис в своем Twitter.
Суперлига официально объявила о приостановке проекта
Фото: ReutersReuters
В опубликованном заявлении говорится о важности проведения реформ в европейском футболе, которые должны изменить сложившуюся структуру проведения соревнований и распределения доходов между клубами.
"В сложившихся обстоятельствах, связанных в первую очередь с отказом английских клубов, мы примем меры о преобразовании проекта, не отказываясь от него целиком, чтобы подарить болельщикам новый опыт", - заявляет пресс-служба Суперлиги.
Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал", "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус".
В новом турнире планировалось участие 20 команд, 15 из них должны были выступать на постоянной основе. Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" не планирует покидать состав европейской Суперлиги.
Футбол,Манчестер Юнайтед,Реал,
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