«Рома» и «Аталанта» проявили интерес к Азмуну

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны дортмундской «Боруссии» и «Севильи».

«Зенит» приобрел Азмуна у «Рубина» в начале 2019 года за 12 миллионов евро. В этом сезоне он провел за сине-бело-голубых 27 матчей, забил 16 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт нападающего с петербуржцами истекает следующим летом.