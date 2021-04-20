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В Италии сообщили об интересе «Ромы» и «Аталанты» к Азмуну

Sport24
2 часа назад
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Серии А.
«Рома» и «Аталанта» проявили интерес к Азмуну
Фото: Евгений Семенов, Sport24Евгений Семенов, Sport24
Как сообщает в твиттере репортер Sportitalia и ТuttoMercatoWeb Джанлуиджи Лонгари, вариант с приобретением футболиста петербуржцев рассматривают «Рома» и «Аталанта», за которую выступает экс-полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.
Как отмечает журналист, «Зенит» оценивает иранца примерно в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны дортмундской «Боруссии» и «Севильи».
«Зенит» приобрел Азмуна у «Рубина» в начале 2019 года за 12 миллионов евро. В этом сезоне он провел за сине-бело-голубых 27 матчей, забил 16 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт нападающего с петербуржцами истекает следующим летом.
Футбол,Алексей Миранчук,Локомотив,Зенит,
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