«Рома» и «Аталанта» проявили интерес к Азмуну

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Серии А.
Фото: Евгений Семенов, Sport24Евгений Семенов, Sport24
Как сообщает в твиттере репортер Sportitalia и ТuttoMercatoWeb Джанлуиджи Лонгари, вариант с приобретением футболиста петербуржцев рассматривают «Рома» и «Аталанта», за которую выступает экс-полузащитник «Локомотива»Алексей Миранчук.
Как отмечает журналист, «Зенит» оценивает иранца примерно в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны дортмундской «Боруссии» и «Севильи».
«Зенит» приобрел Азмуна у «Рубина» в начале 2019 года за 12 миллионов евро. В этом сезоне он провел за сине-бело-голубых 27 матчей, забил 16 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт нападающего с петербуржцами истекает следующим летом.