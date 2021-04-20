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СМИ: «Манчестер Сити» вслед за «Челси» выйдет из Суперлиги

Sport24
16 минут назад
«Манчестер Сити» принял решение выйти из Суперлиги. Клуб сообщил организаторам, что больше не хочет участвовать в проекте. Такой информацией поделился журналист Мартин Липтон в своем твиттере.
«Манчестер Сити» вслед за «Челси» выйдет из Суперлиги
Фото: ReutersReuters
Ранее аналогичная информация появилась в отношении «Челси», чьи болельщики агрессивно отреагировали на решение клуба стать учредителем турнира.
Футбол,
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