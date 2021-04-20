Клуб Абрамовича спровоцировал развал Суперлиги

Кажется, Суперлига просуществовала всего два дня: вечером в понедельник, 20 апреля, стало известно, что новосозданный турнир покидает «Челси». Об этом сообщил целый ряд авторитетных источников; автор Sky Sports Кейв Солхекол, в частности, дал следующую информацию:
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«Челси» покидает Суперлигу из-за негативной реакции по всему миру. Они решили присоединиться к лиге только в самый последний момент, т. е. не были главными «зачинщиками». Английские клубы, которые хотели создания нового турнира больше других, — «Манчестер Юнайтед
», «Ливерпуль» и «Арсенал».
После принятия решения в «Челси» пожалели об этом и признали, что оно было ошибкой. В клубе чувствовали, что им нужно «запрыгнуть на подножку поезда, который уезжает со станции». Оказалось, это был поезд в никуда».
Фанаты «Челси» и впрямь оказались чуть ли не главными хейтерами Суперлиги среди поклонников топ-клубов (ну или как минимум — самыми оперативными). Перед матчем 32-го тура АПЛ против «Брайтона» они собрались вокруг домашнего стадиона «Стэмфорд Бридж» и устроили жесткий протест.
К арене болельщики пришли с баннерами: «Позор Лондона», «футбол R.I.P. 1863-2021», «Роман, поступи правильно».
Во время протеста фанаты жгли файеры и скандировали кричалки против Суперлиги. «Мы фанаты, а не покупатели» — одна из самых популярных.
Когда же на «Стэмфорд» пожаловал автобус с «Челси», началось самое интересное. Болельщики заблокировали проезд к стадиону и продолжили настаивать на выходе клуба из Суперлиги. Так что конфликт пришлось разруливать техническому советнику «синих» Петру Чеху. Он вышел из автобуса и попытался образумить фанатов.
«Я знаю, знаю, но дайте всем время. Позвольте людям разобраться. Пропустите автобус. Дайте время», — говорил Чех.
Вскоре болельщики действительно отступили. Однако не из-за красноречия Петра, а благодаря приятным для них новостям. Узнав, что «Челси» собирается покинуть Суперлигу, фанаты принялись ликовать, будто их любимый клуб выиграл Лигу чемпионов.
«Мы спасли футбол», — радовались фанаты.
Сразу после объявления о том, что «Челси» де-факто покинул Суперлигу, в твиттере появились слухи, что в ближайшее время к «синим» присоединятся «Манчестер Сити» и «Атлетико». А talkSPORT и вовсе сообщил, что все 12 клубов-”оступников» уже сегодня проведут встречу, на которой обсудят роспуск Суперлиги.
Вскоре тот же talkSPORT написал, что Суперлигу можно окончательно считать «распавшейся» — если можно сказать, что она вообще когда-либо существовала.
Кажется, революции все же не случилось — либо план Аньелли и Переса изначально состоял в том, чтобы вывести шантаж УЕФА
на новый уровень. Главное слово сказали люди: против Суперлиги выступили как болельщики, так и игроки, тренеры и директора всех остальных клубов — тех, которые не прошли проверку на «элитарность». На этот раз общественность победила, но можно быть уверенным, что супербогатые клубы еще вернутся к своей идее отгородиться от остального футбольного мира.