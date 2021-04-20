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Источник: компания FSG хочет продать «Ливерпуль» после краха проекта Суперлиги

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад
Компания Fenway Sports Group выставила на продажу футбольный клуб «Ливерпуль» после фиаско с участием в проекте Европейской Суперлиги, информирует indykaila News в «Твиттере».
FSG хочет продать «Ливерпуль» после краха Суперлиги
Фото: Lee Smith — Pool/Getty ImagesLee Smith — Pool/Getty Images
Ранее появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже в СМИ сообщили, что мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» также покинули состав участников Суперлиги. Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».
Футбол,Манчестер Юнайтед,Реал,
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