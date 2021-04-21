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«Ювентус» выдвинул обвинения в адрес покинувших Суперлигу клубов

Lenta.ruиещё 5
17 часов назад
Глава Суперлиги назвал виновного в развале проекта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Туринский «Ювентус» выдвинул обвинения в адрес покинувших футбольную Суперлигу клубов. Об этом сообщается на сайте команды.
Руководство итальянского клуба заявило о попытках команд-основателей выйти из участия в проекте, несмотря на договоренности. Отмечается, что клубы обязаны соблюсти необходимые процедуры, предусмотренные соглашением.
О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. Организаторами стали 12 топ-клубов Италии, Испании и Англии. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил против инициативы, пообещав лишить игроков турнира возможности выступать за национальные команды.
После этого все английские команды объявили о выходе из турнира. 20 апреля клубы-основатели Суперлиги созвали экстренное собрание, в ходе которого обсудили роспуск турнира, однако официального решения еще не поступало.
Футбол,УЕФА,
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