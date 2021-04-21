Президент Ла Лиги жестко высказался о Суперлиге

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас
жестко высказался о Суперлиге, передает AS. "Суперлига выставила себя на посмешище. Ее концепция продемонстрировала серьезное невежество ее лидеров. Они ничего не понимают в том, что касается понимания индустрии и фанатов по всему миру", - сказал Тебас. В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские "Манчестер Юнайтед"
, "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал"
, "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус". В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе. 20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований. Ранее итальянский "Милан" объявил об отказе от участия в Суперлиге.