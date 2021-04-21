Вальверде заразился коронавирусом

22-летний уругваец находится на изоляции с 17 апреля — футболист контактировал с человеком, который заразился коронавирусной инфекцией.

В сезоне-2020/21 Вальверде провел 28 матчей за «Реал», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.