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«Локомотив» разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России

Чемпионат.comиещё 3
48 минут назад
В матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
"Локомотив" обыграл ЦСКА в полуфинале Кубка России
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. Результативную передачу отдал полузащитник железнодорожников Дмитрий Рыбчинский. Во втором тайме, на 53-й минуте, защитник железнодорожников Мацей Рыбусь мягко навесил с углового, форвард «Локомотива» Фёдор Смолов в борьбе с хавбеком ЦСКА Иваном Обляковым удачно подставил ногу — мяч по невероятной траектории залетел за шиворот голкиперу армейцев Игорю Акинфееву. Автогол записали на Облякова. В концовке встречи хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк довёл счёт до разгромного.
Таким образом, «Локомотив» вышел в финал Кубка России, где сыграет с самарскими «Крыльями Советов», которые ранее одолели грозненский «Ахмат» (1:1, 4:1 — по пенальти).
Футбол,Франсуа Камано,Федор Смолов,Дмитрий Рыбчинский,Гжегож Крыховяк,Игорь Акинфеев,Локомотив,ЦСКА,
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