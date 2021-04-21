"Локомотив" обыграл ЦСКА в полуфинале Кубка России

На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Локомотива» Франсуа Камано
. Результативную передачу отдал полузащитник железнодорожников Дмитрий Рыбчинский
. Во втором тайме, на 53-й минуте, защитник железнодорожников Мацей Рыбусь мягко навесил с углового, форвард «Локомотива» Фёдор Смолов
в борьбе с хавбеком ЦСКА Иваном Обляковым удачно подставил ногу — мяч по невероятной траектории залетел за шиворот голкиперу армейцев Игорю Акинфееву
. Автогол записали на Облякова. В концовке встречи хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк
довёл счёт до разгромного.