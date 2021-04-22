Пике: Суперлига могла уничтожить мир футбола

Если у Суперлиги начнутся потери, то инвесторы заставят клубы играть по средам и субботам. И через год рынок сократился бы только до этих топ-клубов. Если к Суперлиге перейдут доходы, которые получают Ла Лига, АПЛ и Серия А, то тогда с цифрами все в порядке. Но это разрушит мир футбола. Это может стать концом для нынешней экосистемы.