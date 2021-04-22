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Пике считает, что Суперлига могла уничтожить мир футбола

Спорт-Экспресс
25 минут назад
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о Суперлиге. Он дал интервью 20 апреля, но вышло оно только сейчас. Таким образом, Пике еще не знал о выходе английских клубов из состава участников турнира.
Пике: Суперлига могла уничтожить мир футбола
Фото: ReutersReuters
«Если вы пообщаетесь со специалистами, то они скажут вам, что нынешнее состояние рынка не даст перейти от 3,5 млрд евро, которые сейчас дает Лига чемпионов, к 10 млрд евро дохода, которые обещает Суперлига. Цифры
Если у Суперлиги начнутся потери, то инвесторы заставят клубы играть по средам и субботам. И через год рынок сократился бы только до этих топ-клубов. Если к Суперлиге перейдут доходы, которые получают Ла Лига, АПЛ и Серия А, то тогда с цифрами все в порядке. Но это разрушит мир футбола. Это может стать концом для нынешней экосистемы.
Мы должны найти способ сосуществования для больших и маленьких клубов. Это простой и чистый капитализм. Нужно заняться поиском новых формул и прийти к балансу», – приводит слова Пике Mundo Deportivo.
19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».
21 апреля руководство Суперлиги, президентом которой стал Флорентино Перес, приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Позже из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».
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