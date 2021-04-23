Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Не простила: Алана Мамаева развелась с мужем

Вероника Полынина
1 час назад
Суд в Ростове-на-Дону развел футболиста Павла Мамаева с женой Аланой, сообщает StarHit.
Не простила: Алана Мамаева развелась с мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сегодня супругов развели», — рассказала адвокат Аланы Мамаевой Валентина Перебякина.
По словам адвоката, вопросы раздела имущества и размера алиментов супруги решили мирным путем.
Как писал «Рамблер», Алана Мамаева объявила о разводе в марте, после того как уличила мужа в очередной измене. Жена футболиста сообщила в Instagram, что Павел изменил ей во время сборов ФК «Ростов» в Испании.
На следующий день она написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного, после чего перестала выходить на связь. Друзья вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в ее квартиру в Москве, обнаружили Алану без сознания и вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали Мамаеву в НИИ имени Склифосовского.
Футбол,Алана Мамаева,Павел Мамаев,StarHit,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители