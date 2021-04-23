Не простила: Алана Мамаева развелась с мужем

Как писал «Рамблер», Алана Мамаева объявила о разводе в марте, после того как уличила мужа в очередной измене. Жена футболиста сообщила в Instagram, что Павел изменил ей во время сборов ФК «Ростов» в Испании.

На следующий день она написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного, после чего перестала выходить на связь. Друзья вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в ее квартиру в Москве, обнаружили Алану без сознания и вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали Мамаеву в НИИ имени Склифосовского.