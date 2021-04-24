«Спартак» до последнего момента составлял конкуренцию «Зениту»
в борьбе за чемпионство, но проиграл последние два матча. Если поражение от «Локомотива»
, который обыгрывает всех весной, еще можно объяснить, то разгром 0:3 от «Уфы» не лезет ни в какие ворота. Теперь красно-белые упустили вторую строчку и отстают от «Локомотива» на два очка. Третье место тоже под угрозой, сразу 3 клуба отстают от команды Доменико Тедеско
всего на одно очко, в их числе и ЦСКА. К тому же в дерби не сыграет Самуэль Жиго
- основной центральный защитник команды.