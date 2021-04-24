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Прогнозы и ставки на «Спартак» - ЦСКА: решающий матч в РПЛ для Тедеско и Олича

Партнерский материал
1 час назад
25 апреля в матче 27-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и ЦСКА. Супердерби в РПЛ, которое станет определяющим для команд в нынешнем сезоне. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Спартак» - ЦСКА: прогноз и ставки на матч РПЛ 25 апреля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

25 апреля в Москве пройдет матч 27-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА. Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 16:30 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния хозяев поля. Сделать ставку на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2.45, что соответствует 39% вероятности. Успех ЦСКА аналитики оценили коэффициентом 2.90 (33%), ничья в основное время идёт за 3.40 (28%).
Эксперты ждут высокой результативности в матче РПЛ «Спартак» - ЦСКА. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.85, а на тотал меньше 2.5 ставят за 1.95. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Спартак» - ЦСКА: какие делать ставки на матч РПЛ 25 апреля

Дерби «Спартака» и ЦСКА - всегда суперпринципиальный матч. А сейчас эта встреча приобретает особое значение. Обе команды находятся в неудачной серии, поражение может лишить шансов на медали или даже на выступление в еврокубках в следующем сезоне.
«Спартак» до последнего момента составлял конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство, но проиграл последние два матча. Если поражение от «Локомотива», который обыгрывает всех весной, еще можно объяснить, то разгром 0:3 от «Уфы» не лезет ни в какие ворота. Теперь красно-белые упустили вторую строчку и отстают от «Локомотива» на два очка. Третье место тоже под угрозой, сразу 3 клуба отстают от команды Доменико Тедеско всего на одно очко, в их числе и ЦСКА. К тому же в дерби не сыграет Самуэль Жиго - основной центральный защитник команды.
Но у ЦСКА ситуация не лучше. Ивица Олич пока не смог кардинально поменять игру команды. А за последнюю неделю красно-синие проиграли 2 матча. Сначала в РПЛ они уступили «Сочи» 1:2, а затем среди недели в Кубке России проиграли «Локомотиву» 0:3. Мало того, что это ударило по психологическому состоянию команды, так еще и времени на восстановление у «армейцев» совсем мало. Не сыграет в дерби Арнор Сигурдссон из-за перебора желтых карточек. Но главной потерей для ЦСКА может стать Марио Фернандес, получивший мышечное повреждение. Его выход на поле в дерби под большим вопросом.
Для обеих команд поражение в дерби может поставить крест не только на медальных планах, но и на еврокубковых перспективах. Так что обе команды будут играть только на победу. Учитывая, что нападение команд выступает явно лучше обороны, а также кадровые потери в задних линиях, стоит рассмотреть ставку на верховой характер матча. БК «Фонбет» предлагает коэффициент 1.85 на то, что в матче будет как минимум 3 забитых мяча.
В первом круге ЦСКА одержал волевую победу над соперником 3:1, но если обратиться к статистике матчей на поле «Спартака», то можно заметить, что красно-белые победили в 4 из последних 6 матчей. Физическое состояние наверняка будет лучше, а желание реабилитироваться за провал в игре с «Уфой» будет зашкаливать. Поставить на победу команды Доменико Тедеско в БК «Фонбет» можно за 2.40.
ЦСКА на неделе провел тяжелейший матч против «Локомотива» и это наверняка ударит по физической готовности команды. Если до перерыва «армейцы» будут играть на равных, то ближе к концу встречи станет объективно сложно: два тяжелейших матча за 4 дня - огромная нагрузка. Поэтому можно сделать ставку на то, что «Спартак» сможет забить во 2-м тайме. «Фонбет» предлагает коэффициент 1.65 на этот исход.
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