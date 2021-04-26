«Реал» — «Челси»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 27 апреля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

27 апреля в Мадриде пройдет матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния испанский клуб. Сделать ставку на победу «Реала» можно с коэффициентом 2.35, что соответствует 41% вероятности. Успех «Челси» аналитики оценили коэффициентом 3.30 (29%), ничья в основное время идёт за 3.25 (30%).

Эксперты не ждут высокой результативности в матче Лиги чемпионов «Реал» — «Челси». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.25, а на тотал меньше 2.5 ставят за 1.65. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

«Реал» — «Челси»: какие делать ставки на матч Лиги чемпионов 27 апреля

Обе команды ведут борьбу на два фронта с переменным успехом. Испанский клуб, даже несмотря на победу в «класико», растерял свое стратегическое преимущество и теперь отстает не только от «Атлетико», но и от «Барселоны», правда, по потерянным очкам. С другой стороны, ничего еще не потеряно, но нужно набирать свои очки и ждать осечки оппонентов. А пока команда Зидана осечки делает сама: вот и на выходных клуб из Мадрида не смог обыграть «Бетис» (0:0).

«Челси» также продолжает борьбу. Правда, не за чемпионство, а за место в Лиге чемпионов. Пока что команда Томаса Тухеля идет четвертой. Можно попытаться подвинуть «Лестер» и оказаться в тройке призеров, но и «Вест Хэм» с «Ливерпулем» не так далеко. Поэтому осечек допускать нельзя.

На что ставить в этой игре? Вряд ли будет искрометный футбол. Скорее всего, нас ждут тактические шахматы. И в этой партии вряд ли стоит ждать много голов. «Реал» из последних своих 4 матчей три завершил со счетом 0:0. «Королевский клуб», правда, забил три гола «Кадису», но «Челси» - соперник немного другого калибра. Что до лондонцев, то они при Тухеле в принципе забивают мало. А пропускают и того меньше. БК «Фонбет» предлагает коэффициент 1.65 на тотал меньше 2.5 гола