Отстраненный пожизненно арбитр рассказал о встрече с главой судейского комитета РФС

Российский арбитр Михаил Вилков рассказал о встрече с руководителем судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем. Ранее Вилков был отстранен от работы пожизненно после матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1), в ходе которого принял несколько спорных решений.

Фото: fcufa.pro fcufa.pro

— Как прошла встреча с Хачатурянцем?

— Встретились, пообщались. Говорили с ним о судействе, я объяснился. Между двумя взрослыми людьми теперь нет недосказанности. Я не хотел просить его менять свое решение. Это и не обсуждалось.

— Конкретно ваши ошибки разбирали?

— Мы обсуждали мою последнюю игру. Я объяснял ход своих мыслей во время принятия решения, не более того. Я высказал свою позицию, он меня выслушал, и мы нормально поговорили.

— С каким настроением попрощались?

— Абсолютно нормально. Мы вообще по-человечески пообщались, затронули какие-то общие темы. Попросил его почаще встречаться с ребятами (с судьями). Пожелали друг другу удачи, пожали руки и разошлись.

— Свою деятельность в федерации Нижнего Новгорода будете продолжать?