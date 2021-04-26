Отстраненный пожизненно арбитр рассказал о встрече с главой судейского комитета РФС

Российский арбитр Михаил Вилков
рассказал о встрече с руководителем судейского комитета РФС
Ашотом Хачатурянцем. Ранее Вилков был отстранен от работы пожизненно после матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1), в ходе которого принял несколько спорных решений.
— Как прошла встреча с Хачатурянцем?
— Встретились, пообщались. Говорили с ним о судействе, я объяснился. Между двумя взрослыми людьми теперь нет недосказанности. Я не хотел просить его менять свое решение. Это и не обсуждалось.
— Конкретно ваши ошибки разбирали?
— Мы обсуждали мою последнюю игру. Я объяснял ход своих мыслей во время принятия решения, не более того. Я высказал свою позицию, он меня выслушал, и мы нормально поговорили.
— С каким настроением попрощались?
— Абсолютно нормально. Мы вообще по-человечески пообщались, затронули какие-то общие темы. Попросил его почаще встречаться с ребятами (с судьями). Пожелали друг другу удачи, пожали руки и разошлись.
— Свою деятельность в федерации Нижнего Новгорода будете продолжать?
— Да, конечно. У нас много планов. Во-первых, на старте летнее первенство. Предстоит «Кожаный мяч» и традиционные турниры памяти ветеранов. Плюс у нас проходит проект «Мини-футбол в ВУЗы». Еще мы организовали женскую команду по футболу, и ей предстоит участие в Кубке России и в Первой лиге. Планов очень много, работа кипит. С РФС у нас рабочие отношения, как у федерации, — сказал Вилков в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном
.