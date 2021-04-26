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Основатель Spotify Эк готовит предложение о покупке «Арсенала». Его поддерживают Бергкамп, Анри и Виейра

Sports.ru
1 час назад
Основатель и председатель правления музыкального сервиса Spotify Даниэль Эк всерьез настроен приобрести «Арсенал».
Основатель Spotify хочет купить «Арсенал»
Фото: Sports.ruSports.ru
По информации The Telegraph, он готовится направить предложение нынешнему владельцу лондонского клуба Стэну Кронке и сотрудничает в этом вопросе с бывшими игроками «Арсенала» – Деннисом Бергкампом, Тьерри Анри и Патриком Виейра.
Если сделка состоится, то бывшие футболисты войдут в обновленное руководство «Арсенала».
Ранее директор лондонского клуба Джош Кронке заявил, что нынешние владельцы не намерены продавать клуб, однако присутствие в переговорах Бергкампа, Анри и Виейра может заставить его как минимум оценить предложение.
Состояние 38-летнего Эка оценивается в 4,7 млрд долларов.
Футбол,Деннис Бергкамп,Патрик Виейра,Тьерри Анри,
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