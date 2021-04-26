Основатель Spotify хочет купить «Арсенал»

Если сделка состоится, то бывшие футболисты войдут в обновленное руководство «Арсенала».

Ранее директор лондонского клуба Джош Кронке заявил, что нынешние владельцы не намерены продавать клуб, однако присутствие в переговорах Бергкампа, Анри и Виейра может заставить его как минимум оценить предложение.