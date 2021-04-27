Алдервейрелд может вернуться в «Аякс»

«Аякс» планирует подписать контракт с центральным защитником «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелдом.

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Как сообщает Voetbal Krant, амстердамский клуб хочет воспользоваться ситуацией с возможным уходом 32-летнего бельгийца из «шпор» по окончании сезона-2020/21.

Ожидается, что лондонцы хотят обновить состав ближайшим летом и готовы рассмотреть вариант с продажей защитника.

Напомним, Алдервейрелд является воспитанником академии «Аякса». В составе взрослой команды он провел 186 матчей, забил 15 голов и отдал 12 ассистов. В 2013 году он покинул нидерландский клуб, перейдя в «Атлетико» за семь миллионов евро.