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Алдервейрелд может вернуться в «Аякс»

Советский спорт
1 час назад
«Аякс» планирует подписать контракт с центральным защитником «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелдом.
Алдервейрелд может вернуться в «Аякс»
Фото: ReutersReuters
Как сообщает Voetbal Krant, амстердамский клуб хочет воспользоваться ситуацией с возможным уходом 32-летнего бельгийца из «шпор» по окончании сезона-2020/21.
Ожидается, что лондонцы хотят обновить состав ближайшим летом и готовы рассмотреть вариант с продажей защитника.
Напомним, Алдервейрелд является воспитанником академии «Аякса». В составе взрослой команды он провел 186 матчей, забил 15 голов и отдал 12 ассистов. В 2013 году он покинул нидерландский клуб, перейдя в «Атлетико» за семь миллионов евро.
В составе «Тоттенхэма» бельгийский игрок оказался в 2015 году. В нынешнем сезоне он отыграл за клуб АПЛ 30 встреч, отличившись одним забитым мячом. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.
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