28 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Два фаворита Лиги чемпионов сразятся уже на полуфинальной стадии. Кто сделает первый шаг к финалу? Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет»

«ПСЖ» — «Ман Сити»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 28 апреля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

28 апреля в Мадриде пройдет матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния английский клуб. Сделать ставку на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 2.25, что соответствует 43% вероятности. Успех «ПСЖ» аналитики оценили коэффициентом 3.15 (31%), ничья в основное время идёт за 3.75 (26%).

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: какие делать ставки на матч Лиги чемпионов 28 апреля

«ПСЖ» борется за чемпионство в Лиге 1. Впервые за много лет парижане не просто не обеспечили себе победу за несколько туров до финиша, но еще и уступают за 4 тура до конца сезона «Лиллю» 1 очко. В борьбе и «Монако», и даже «Лион» еще не потерял шансы. Так что команде Маурисио Почеттино будет непросто. Игра на 2 фронта, конечно, сыграет свою роль. С другой стороны, это не помешало французской команде пройти «Баварию» в четвертьфинале.

С другой стороны, «Манчестер Сити» практически обеспечил себе чемпионство в АПЛ, отрыв от ближайшего преследователя составляет 10 очков за 5 туров до конца. Кроме того, на выходных команда Пепа Гвардиолы завоевала Кубок лиги, обыграв в финале «Тоттенхэм». С одной стороны, это, конечно, добавит позитивных эмоций футболистам. С другой, финальный поединок не был легкой прогулкой, «горожане» оставили много как физических сил, так и эмоций в Лондоне.

Логично ставить на то, что обе команды забьют. И французы, и англичане обладают огромной мощью в нападении. Атака команд способна поставить неразрешимые трудности перед обороной. Конечно, шашки наголо атаковать никто не побежит, но представить, что голов в этом противостоянии не будет, очень сложно. Поставить на то, что обе команды смогут забить, в БК «Фонбет» можно за 1.53