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Прогнозы и ставки на «ПСЖ» — «Манчестер Сити»: яркая битва - скрытый финал Лиги чемпионов?

Партнерский материал
1 час назад
28 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Два фаворита Лиги чемпионов сразятся уже на полуфинальной стадии. Кто сделает первый шаг к финалу? Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

«ПСЖ» — «Ман Сити»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 28 апреля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

28 апреля в Мадриде пройдет матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния английский клуб. Сделать ставку на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 2.25, что соответствует 43% вероятности. Успех «ПСЖ» аналитики оценили коэффициентом 3.15 (31%), ничья в основное время идёт за 3.75 (26%).
Эксперты ждут высокой результативности в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.70, а на тотал меньше 2.5 ставят за 2.15. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: какие делать ставки на матч Лиги чемпионов 28 апреля

«ПСЖ» борется за чемпионство в Лиге 1. Впервые за много лет парижане не просто не обеспечили себе победу за несколько туров до финиша, но еще и уступают за 4 тура до конца сезона «Лиллю» 1 очко. В борьбе и «Монако», и даже «Лион» еще не потерял шансы. Так что команде Маурисио Почеттино будет непросто. Игра на 2 фронта, конечно, сыграет свою роль. С другой стороны, это не помешало французской команде пройти «Баварию» в четвертьфинале.
С другой стороны, «Манчестер Сити» практически обеспечил себе чемпионство в АПЛ, отрыв от ближайшего преследователя составляет 10 очков за 5 туров до конца. Кроме того, на выходных команда Пепа Гвардиолы завоевала Кубок лиги, обыграв в финале «Тоттенхэм». С одной стороны, это, конечно, добавит позитивных эмоций футболистам. С другой, финальный поединок не был легкой прогулкой, «горожане» оставили много как физических сил, так и эмоций в Лондоне.
Конечно, англичане - фавориты как в противостоянии, так и во всем турнире, однако на своем поле парижане точно способны как минимум не проиграть. Тем более, что в строй вернулся ключевой игрок середины поля - Марко Верратти. В атаке французского клуба сомневаться не приходится - Мбаппе и Неймар свои моменты найдут в любом матче. БК «Фонбет» предлагает коэффициент 1.65 на то, что французский клуб не проиграет.
Логично ставить на то, что обе команды забьют. И французы, и англичане обладают огромной мощью в нападении. Атака команд способна поставить неразрешимые трудности перед обороной. Конечно, шашки наголо атаковать никто не побежит, но представить, что голов в этом противостоянии не будет, очень сложно. Поставить на то, что обе команды смогут забить, в БК «Фонбет» можно за 1.53.
Ну а если выбирать ставку на исход встречи, то есть вариант с результативной ничьей. Она, конечно, будет в пользу «Сити», но есть определенная доля сомнения в том, что «ПСЖ» сможет выиграть. Поэтому результативная ничья видится наиболее логичным и ожидаемым исходом матча. Букмекер «Фонбет» предлагает на такой исход коэффициент 3.80. Если рискнете поставить, вас устроят результаты 1:1, 2:2, 3:3 и еще более голевые ничейные исходы.
Футбол,Видео,Марко Верратти,Фонбет,
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