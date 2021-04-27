СМИ: Роналду согласен на понижение зарплаты ради перехода в "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" на грани провала В Серии А осталось сыграть шесть туров, и уже очевидно, что впервые за десять лет Италия увидит нового чемпиона, которым на фоне провала "Ювентуса" должен стать "Интер". Подопечные Антонио Конте набрали 79 очков и серьезно обгоняют своих ближайших преследователей - "Аталанту" Алексея Миранчука
(68 баллов), "Наполи" (66), "Ювентус" (66) и "Милан" (66). Однако интрига в Серии А отнюдь не умерла, а лишь перетекла в другое русло: теперь главным вопросом стало то, кто же попадет в зону Лиги чемпионов на следующий сезон. Из-за тяжелых экономических последствий пандемии клубам особенно важно пробиться в самый престижный еврокубок, чтобы получить гарантированные миллионы евро за участие в нем. Борьба идет настолько напряженная, что даже безоговорочный гегемон Италии последних лет - "Ювентус" - может остаться без Лиги чемпионов и провалиться в гораздо менее денежную Лигу Европы. Туринцы, занимающие сейчас четвертое место в таблице, отнюдь не выглядят явными фаворитами в этой гонке с "Миланом" и "Наполи". Также неподалеку дежурит "Лацио", который набрал пока 61 очко, но имеет в запасе матч со слабым "Торино" и вполне может одержать победу и подобраться к конкурентам на расстояние двух баллов. Напомним, для попадания в ЛЧ команде необходимо финишировать в топ-4 чемпионата Италии. "Ювентусу" жизненно необходимы деньги от участия в Лиге чемпионов, чтобы выполнять финансовые обязательства по зарплатам перед своим звездным составом (в первую очередь перед Криштиану Роналду
, получающим 31 млн евро за сезон и имеющим еще год контракта с клубом), а также чтобы избежать серьезного ухудшения своей экономической ситуации, и без того довольно плачевной из-за пандемии и отсутствия больших успехов на поле. В частности, ранний вылет из Лиги чемпионов - уже на стадии 1/8 финала от скромного "Порту" - сильно ограничил доходы Старой Синьоры от этого турнира. Однако в следующем сезоне "Ювентус" рискует не получить и этого. В последних трех матчах клуб набрал четыре очка из девяти возможных, а ничья со слабой "Фиорентиной" Александра Кокорина (1:1) чуть не стала финальной точкой кипения для руководства "Ювентуса". После этого издание La Stampa сообщило, что боссы клуба готовы немедленно уволить главного тренера Андреа Пирло
, если команда не сможет одержать победу в ближайшем матче против "Удинезе" (2 мая). Руководство всеми силами пытается взбодрить футболистов в разгар решающего отрезка сезона, где им предстоит сыграть еще с такими командами, как "Милан" и "Интер". Однако получается пока не очень. Роналду критикуют в Италии, а он собирает чемоданы Осложняет ситуацию и тот факт, что лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду уже вовсю занимается поисками нового клуба. По крайней мере, об этом не первый месяц трубят инсайдеры итальянских и испанских СМИ, которые имеют свои источники в окружении португальца. Переход пятикратного обладателя "Золотого мяча" из мадридского "Реала"
явно не оправдал ожиданий обеих сторон. С 2018 года Роналду не получил ни одной индивидуальной награды, а "Ювентус" ни на шаг не приблизился к долгожданной победе в Лиге чемпионов, а теперь может и вовсе туда не попасть. В таком случае туринцам банально не хватит денег, чтобы выплачивать Роналду положенный 31 млн евро, да и сам звездный нападающий не намерен пылить в Лиге Европы. В связи с этим португалец рассматривает вариант с переходом в "Манчестер Юнайтед"
(клуб, который сделал из него легенду) либо в "ПСЖ" (клуб, который точно потянет его зарплату). По информации испанской газеты Marca, агент Роналду Жорже Мендеш уже начал работать над трансфером в "МЮ" - в настоящий момент производятся расчеты и оценивается вероятность этого перехода. Итальянская Gazzetta dello Sport утверждает, что нападающий готов пойти на некоторое понижение зарплаты ради того, чтобы оказаться в стане "красных дьяволов". В данный момент манкунианцы занимают второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ) и точно не останутся без Лиги чемпионов. "Ювентус" не возражает против этого перехода - избавление от зарплаты Роналду изрядно поможет клубу в экономическом плане. Более того, туринцы даже размышляют над тем, чтобы предложить "Манчестеру" обмен португальца на Поля Погба
, который когда-то феерил в футболке "бьянконери" и до сих пор сохранил любовь к клубу. На фоне всех этих переговоров Роналду резко сдал на футбольном поле. В последних трех матчах нападающий не отличился ни одним результативным действием - и это в самый критический для клуба момент. Такой долгой голевой засухи у пятикратного обладателя "Золотого мяча" не случалось с первого сезона за "Ювентус", когда травма выбила его из строя на шесть матчей. Итальянские СМИ обрушились на футболиста с серьезной критикой. "Команда разобщена, нет игры, нет души, а Криштиану напоминает привидение на поле, плавно прогуливаясь пешком и практически не интересуясь матчем", - писало издание Corriere della Sera после недавней ничьей "Ювентуса" с "Фиорентиной". "Криштиану, ты тут?" - задалась вопросом Gazzetta dello Sport, указав на то, что Роналду упустил явный голевой момент на 84-й минуте встречи, немного не добежав до мяча после отличной подачи Деяна Кулушевски, что могло бы принести туринцам победу. Похоже, что мотивация звездного португальца близится к нулю. Но если он после сезона сможет спокойно уйти в другой топ-клуб, то "Ювентусу" его бездействие обойдется очень дорого.