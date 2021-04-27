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Роналду пофилософствовал о формуле успеха

Soccer News
1 час назад
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал философский пост в твиттере.
Роналду пофилософствовал о формуле успеха
Фото: TwitterTwitter
"Успех приходит, когда ваши мечты перевешивают ваши оправдания", - написал звёздный футболист.
36-летний португалец не может забить в трёх матчах подряд. Его сухая серия длится с 7 апреля.
В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 39 матчей, забил 32 гола и сделал 4 ассиста.
Футбол,Криштиану Роналду,
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